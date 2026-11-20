Etnospor Kültür Festivali için Riyad'da bulunan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünü ziyaret etti. Al Nassr'dan yapılan açıklamada "Al Nassr, bu sabah Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ı ağırladı" denildi. Bilal Erdoğan, ziyareti sırasında Al Nassr'ın yıldız futbolcuları Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
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