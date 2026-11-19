UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesiyle çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Futbolseverler, Turkuvaz Medya kanallarından canlı yayınlanan müsabakalarla futbola doydu. Karşılaşmalar ATV, A Spor, A Para, A Haber ve A2'den ekranlara geldi. A Milli Futbol Takımı ve Çekya, B Ligi'ne düşen iki ülke olurken, gruplarını son sırada tamamlayan Sırbistan, Galler, Danimarka ve Hırvatistan ise play-out müsabakaları oynayacak. Uluslar Ligi'nde çeyrek final ve play-off eşleşmelerinin kura çekimi ise 20 Kasım'da gerçekleştirilecek.