Dubai'de düzenlenen Globe Soccer Ödülleri'nin 2026 aday listeleri açıklandı. "Yılın Yükselen Oyuncusu" kategorisinde 14 isim arasında milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız aday gösterildi. Organizasyonun 17'ncisi 28 Aralık'ta Dubai'de gerçekleştirilecek. 14 kategoride adayların belirlendiği ödüllerde halk oylaması 30 Kasım'a kadar devam edecek. La Liga'da dikkat çeken performansıyla öne çıkan Arda Güler'in oylamada şu ana kadar açık ara önde olması ise dikkat çekti.

KATEGORİLER

Yılın En İyi Erkek Futbolcusu, Yılın En İyi Kadın Futbolcusu, Yılın En İyi Erkek ve Kadın Futbol Takımı, Yılın En İyi Teknik Direktörü, Yılın En İyi Forveti, Orta Saha, Defans ve Kalecisi, Orta Doğu'nun En İyi Futbolcusu, Taraftarların Tarihi Kulüp Ödülü, Yılın En İyi Sportif Direktörü ve Futbolcu Menajeri kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak.

"Yılın Yükselen Oyuncusu" kategorisinde Cubarsi, Diomande, Endrick, Espi, Froholdt, Karl, Kouropi, Lewis-Skelly, Manzambi, Nusa ve O'Reilly'nin yanında Arda Güler ile Kenan Yıldız da mücadele edecek. İki milli yıldız, bu ödüle geçtiğimiz sezonlarda da aday gösterilmişti.