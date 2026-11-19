İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatma konusunda anlaştı. İspanyol kulübünün açıklamasında, "Real Madrid ve Arda Güler, sözleşme uzatma konusunda anlaştı ve oyuncumuz 30 Haziran 2032 tarihine kadar kulübümüzde" denildi. Açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun 18 yaşındayken Temmuz 2023'te Real Madrid'e katıldığı hatırlatılarak "Formamızla geçirdiği dört sezonda 126 maça çıktı ve 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 5 kupa kazandı" ifadelerine yer verildi.

MAESTRO'DAN TEŞEKKÜR

Arda Güler, Real Madrid taraftarlarına mesaj yolladı. Güler, "Yaptığınız tarih, yapılacak tarih. Real Madrid formasını ilk giydiğimde büyük bir tarihin parçası olacağımı biliyordum. Bugün aynı gururu daha büyük bir sorumlulukla hissediyorum. Hayalim bu formayı yıllarca giymek, birlikte kupalar kazanmak ve bu hikâyeye kendi izimi bırakmak. İlk günden beri hep yanımda olan Başkanımız Florentino Perez'e, aileme, takım arkadaşlarıma ve tüm personele teşekkür ederim. En özel teşekkürüm de her zaman yanımızda olan Real Madrid taraftarlarına. Birlikte güzel günlere! 2032" ifadelerini kullandı.

MBAPPE TEBRİK ETTİ

Arda Güler'in sözleşme yenilemesi hakkında Kylian Mbappe: "Teşekkürler, bu gece daha rahat uyuyacağım."

Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşme uzatan Arda Güler'in paylaşımına bir yorum yaptı. Arda Güler de sarı-lacivertli ekibin yorumuna yanıt verdi.