Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Futbol Zirvesi'nin ardından Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu. 30 Kasım'daki yayın ihalesi hakkında konuşan Doğan, "Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar seviyesine gelmek. İhaleyi konuşmaya başladığımız zamanla geldiğimiz nokta arasında pozitif anlamda ciddi bir fark var. Ama istediğimiz yere kadar da bir yol olduğu gerçek. İnşallah kulüplerin beklentisi yerine gelir" değerlendirmesini yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN SAYESİNDE

Kulüplerin ekonomisine de değinen Ertuğrul Doğan, stopaj oranlarının eski haline dönmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Doğan, "Bu gelirlerle bu kulüplerin yaşama şansı çok zor. Asıl önemli konu stopaj. Dört Büyükler dahil, eğer bu oranlar eski haline gelmezse altyapılarla birlikte pek çok branşı kapatmak zorundayız. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun, destek vermişti. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip tekrardan kendisinden ricacı olacağız" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMIMIZA DESTEK OLALIM

Ertuğrul Doğan, A Milli Takımın performansı ve teknik direktör Sergen Yalçın hakkında da değerlendirme yaptı. Doğan, "Sergen hoca yeni. Yani sonuçta çok değerli milli oyuncularımız var. Sonuçlar iyi olmadı, hepimiz üzgünüz. Ama en fazla onlar üzülmüştür. Buna emin olabilirsiniz. Ben o görüşteyim. Bu arkadaşlarımıza destek olmak lazım" dedi.

SERGEN YALÇIN KATKI SAĞLAYACAK

Ertuğrul Doğan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'a önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Ertuğrul Doğan, "Çok değerli gençler var, Avrupa'nın gündeminde... Takımın başında da Sergen hoca var. Türk bir hocamız var. 2 karşılaşmada bir şeyi değerlendirmek bence çok mantıklı değil. Kendisi muhakkak ki bir vizyon katacaktır, başarılı olacaktır. Ona inanıyorum ben" diye konuştu.