Kulüpler Birliği’nin düzenlediği Futbol Zirvesi başladı. Polonya Ligi CEO’su Animucki, Türkiye, Polonya ve ABD en modern statlara sahip üç ülke” dedi.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Kulüpler Birliği'nin düzenlediği Futbol Zirvesi başladı.Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk'in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği zirvede, Polonya Ligi (Ekstraklasa) Üst Yöneticisi (CEO) Marcin Animucki, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Finans Direktörü Hugo Hamon ile Strateji ve Kulüp İlişkileri Direktörü Michael Verschueren sunum yaptı. Zirveye, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Avrupa ligleri ve Türk kulüplerinden çok sayıda temsilci de katıldı. Animucki, "Türkiye, Polonya ve ABD en modern statlara sahip üç ülke" ifadelerini kullanırken, Hamon, "Türkiye, güçlü markalar ve istisnai taraftar topluluğuna sahip büyük bir pazar" dedi.