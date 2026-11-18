Dubai d'Or'a Arda Güler-Kenan Yıldız damgası!
Dubai d'Or olarak bilinen Globe Soccer Ödülleri'nde aday listeler açıklandı. Yılın yükselen oyuncusu ödülü için belirlenen 14 kişilik listede Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı. Öte yandan Arda'nın oylamada açık ara önde olması dikkat çekti. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 12:56
Globe Soccer'ın açıkladığı 14 kişilik listede yer alan isimler şu şekilde oldu...
Arda Güler (Real Madrid)
Kenan Yıldız (Juventus)
Pau Cubarsi (Barcelona)
Endrick (Real Madrid)
Yan Diomande (Real Madrid)
Carlos Espi (Real Madrid)
Victor Froholdt (Porto)
Lennart Karl (Bayern Münih)
Eli Junior Kroupi (Bournemouth)
Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Johan Manzambi (Aston Villa)
Antonio Nusa (RB Leipzig)
Warren Zaire-Emery (PSG)
Nico O'Reilly (Manchester City)
OYLAMA SÜRÜYOR
Açıklanan aday listeleri doğrultusunda ilk tur oylaması 18-30 Kasım tarihleri arasında devam edecek.
Ödüllerin sahipleri, 28 Aralık 2026'da Dubai'de düzenlenecek tören ile birlikte belli olacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.