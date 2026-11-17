Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Doğan, yayın ihalesi hakkında konuştu.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN O SÖZLERİ:

"KULÜPLERİMİZİN BEKLENTİSİ 500 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE GELMEK"

"Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar seviyesine gelmek. Turkcell'e teşekkür ediyorum. Rekabet ortamının yaratılması konusunda çok önemli çalışmaları oldu. İhaleye ciddi bir rekabet getirecekler. İhale konusunu konuşmaya başladığımız zamanla geldiğimiz nokta arasında pozitif anlamda ciddi bir fark var. Ama bizim istediğimiz yere kadar da bir yol olduğu gerçek. İnşallah kulüplerin beklentisi yerine gelir."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDAN RİCACI OLACAĞIZ"

"Bu gelirlerle bu kulüplerin yaşama şansı çok zor. Asıl önemli konu stopaj. Dört büyük kulüp dahil olmak üzere, eğer bu oranlar eski haline gelmezse altyapılar dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak zorundayız. Bunun bir alternatifi yok. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, destek vermişti ve böyle bir şey gerçekleşmişti. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip tekrardan kendisinden ricacı olacağız."

SERGEN YALÇIN HAKKINDA

"Sergen hoca yeni. Yani sonuçta çok değerli milli oyuncularımız var. Biz bu arkadaşların şahsen de çoğunu tanıyoruz. Hepsinin niyeti de o forma altında başarılı olmak. Eski milli takımdaki oyuncular da aynı şeyi düşünürlerdi. Bu kardeşlerimiz de bunları düşünürler. Çok değerli çocuklar. Sonuçlar iyi olmadı, hepimiz üzgünüz. Ama en fazla onlar üzülmüştür. Buna emin olabilirsiniz. Ben o görüşteyim. Bu arkadaşlarımıza destek olmak lazım. Bunun başka alternatifi yok. Tabii ki eleştiri yapmak lazım. Bu herkesin en doğal hakkı ama eleştiri yaparken de sınırları korumamız gerek. Çok değerli kardeşlerimiz var orada. Çok değerli gençler var, Avrupa'nın gündeminde, herkesin bildiği... Bu arkadaşlara destek olacağız. Takımın başında da Sergen hoca var. Türk bir hocamız var. O duyguyu da yıllardır yaşadı. Çok önemli bir oyuncuydu. Şampiyonluk yaşadı. Tabii ilk 2 maç anlamında bir eleştiri olması bana çok mantıklı gelmiyor. Tabii ki herkesin değerli görüşleri olacaktır. Bu görüşlere de saygı duyulması gerekir. Herkesin bir şans hakkı var. Bu çok benim konum değil aslında TFF yöneticileri daha iyi cevaplar ama ben bir futbolsever olarak söyleyeyim. 2 maçta bir şeyi değerlendirmek bence çok mantıklı değil. Kendisi muhakkak ki buraya bir vizyon katacaktır, başarılı olacaktır. Ona inanıyorum ben. Milli takımdaki arkadaşlarımızın niyeti iyi. Herkes çok isteki olacaktır bundan sonra. Ben başarılı olunacağını düşünüyorum."