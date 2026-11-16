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Yangın sonrası TFF’den erteleme

TFF, deplasman yolunda takım otobüsü yanan ancak kazayı yara almadan atlatan Karaman FK kafilesi için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Olay nedeniyle bugün oynanması planlanan Yeni Mersin İY - Karaman maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Yangın sonrası TFF’den erteleme
TFF, deplasman yolunda takım otobüsü yanan ancak kazayı yara almadan atlatan Karaman FK kafilesi için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Olay nedeniyle bugün oynanması planlanan Yeni Mersin İY - Karaman maçı ileri bir tarihe ertelendi.
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