TFF Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı!

TFF Tahkim Kurulu'nun kararları açıklandı; Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Samuel Ballet'in 3 resmi müsabakadan men cezası oyçokluğu ile onandı. Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanı sonrası PFDK'ya sevk edildiği; taraftarlarının neden olduğu saha olayları dolayısıyla 280 bin TL'lik para cezası ve taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat dolayısıyla uygulanan 500 bin TL'lik para cezasına yaptığı itiraz ise reddedildi.

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise:

TFF Tahkim Kurulu 13 Kasım 2026 günlü (62) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.(*)

1. E.2026/401 – K.2026/904

Futbolcu Muhammed Emir Özbilen'in Niğde Belediyespor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.06.2026 tarih ve E.2026/134 – K.2026/446 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

2. E.2026/403

Futbolcu Mümin Uyar'ın Ordu Spor 1967 A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.07.2026 tarih ve E.2026/150 – K.2026/457 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

3. E.2026/441 – K.2026/905

Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü'nün Teknik Adam Sinan Yücer ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 14.07.2026 tarih ve E.2026/196 – K.2026/503 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun reddi ile kararın değişik gerekçeyle onanmasına oyçokluğuyla,

4. E.2026/517 – K.2026/906

Sakaryaspor A.Ş.'nin Teknik Adam Çağatay Tekin ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10.07.2026 tarih ve E.2026/188 – K.2026/495 sayılı kararına itirazı incelendi. İhtarata rağmen eksik başvuru ücretinin tamamlanmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurucunun itirazının, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 8/3, 8/5 ve 21. maddeleri uyarınca başvuru ücreti eksikliği sebebiyle usulden reddine, oybirliğiyle,

5. E.2026/518 – K.2026/907

Sakaryaspor A.Ş.'nin Teknik Adam Emre Morgil ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 14.07.2026 tarih ve E.2026/201 – K.2026/506 sayılı kararına itirazı incelendi. İhtarata rağmen eksik başvuru ücretinin tamamlanmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurucunun itirazının, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 8/3, 8/5 ve 21. maddeleri uyarınca başvuru ücreti eksikliği sebebiyle usulden reddine, oybirliğiyle,

6. E.2026/519 – K.2026/908

Sakaryaspor A.Ş.'nin Teknik Adam Erdoğan Kaynak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 20.07.2026 tarih ve E.2026/177 – K.2026/518 sayılı kararına itirazı incelendi. İhtarata rağmen eksik başvuru ücretinin tamamlanmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurucunun itirazının, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 8/3, 8/5 ve 21. maddeleri uyarınca başvuru ücreti eksikliği sebebiyle usulden reddine, oybirliğiyle,

7. E.2026/520 – K.2026/909

Sakaryaspor A.Ş.'nin Teknik Adam Hakan Kutlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10.07.2026 tarih ve E.2026/189 – K.2026/496 sayılı kararına itirazı incelendi. İhtarata rağmen eksik başvuru ücretinin tamamlanmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurucunun itirazının, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 8/3, 8/5 ve 21. maddeleri uyarınca başvuru ücreti eksikliği sebebiyle usulden reddine, oybirliğiyle,

8. E.2026/521 – K.2026/910

Sakaryaspor A.Ş.'nin Teknik Adam Yusuf Randa ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 10.07.2026 tarih ve E.2026/187 – K.2026/494 sayılı kararına itirazı incelendi. İhtarata rağmen eksik başvuru ücretinin tamamlanmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurucunun itirazının, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 8/3, 8/5 ve 21. maddeleri uyarınca başvuru ücreti eksikliği sebebiyle usulden reddine, oybirliğiyle,

9. E.2026/989 – K.2026/911

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün Futbolcusu Samuel Leo Beat Ballet'in PFDK'nın 05.11.2026 tarih ve E.2026-2027/785 – K.2026-2027/908 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün Futbolcusu Samuel Leo Beat Ballet'in ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

10. E.2026/990 – K.2026/912

Kestel Çilekspor Kulübü'nün U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Orhan Yağcı'nın AFDK'nın 03.11.2026 tarih ve E.2026-2027/709 – K.2026-2027/1037 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kestel Çilekspor Kulübü'nün U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Orhan Yağcı'nın ihraç öncesi kendi takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasına, FDT'nin 10. maddesi uyarınca cezaların içtima ettirilerek toplam 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile birlikte FDT'nin 35/3. maddesi uyarınca 11.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair karar para cezası yönünden eleştiri konusu yapılmakla birlikte aleyhe bozma yasağı gözetilerek kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

11. E.2026/991 – K.2026/913

Galatasaray A.Ş.'nin PFDK'nın 05.11.2026 tarih ve E.2026-2027/781 – K.2026-2027/903 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 280.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey Üst A, Kuzey Üst B, Kuzey Üst C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.