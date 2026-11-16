Pedro Neto Arabistan’a kapıyı kapattı

Chelsea forması giyen Pedro Neto, hakkındaki Suudi Arabistan haberlerine cevap verdi.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Chelsea forması giyen Pedro Neto, hakkındaki Suudi Arabistan haberlerine cevap verdi. Portekizli hücum oyuncusu, "Chelsea'yi seviyorum ve aklım tamamen burada. Diğer senaryolar hakkında hiçbir fikrim yok" dedi. Chelsea'de bu sezon 13 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Neto'nun, Chelsea ile sözleşmesi 2032 yılına kadar devam ediyor.