Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Pedro Neto Arabistan’a kapıyı kapattı

Pedro Neto Arabistan’a kapıyı kapattı

Chelsea forması giyen Pedro Neto, hakkındaki Suudi Arabistan haberlerine cevap verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Pedro Neto Arabistan’a kapıyı kapattı
Chelsea forması giyen Pedro Neto, hakkındaki Suudi Arabistan haberlerine cevap verdi. Portekizli hücum oyuncusu, "Chelsea'yi seviyorum ve aklım tamamen burada. Diğer senaryolar hakkında hiçbir fikrim yok" dedi. Chelsea'de bu sezon 13 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Neto'nun, Chelsea ile sözleşmesi 2032 yılına kadar devam ediyor.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'a sürpriz takas teklifi!
G.Saray, F.Bahçe'nin yıldızını istiyor!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmandı! Riyad'a balistik füze, Bahreyn'deki ABD üssüne İHA saldırısı iddiası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uluslar Ligi'nde puana 'Fransız' kaldık!
Gabriel Sara gidiyor, devre arasında o geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih Demiral'dan maç sonu Sergen Yalçın sözleri! Merih Demiral'dan maç sonu Sergen Yalçın sözleri! 01:21
Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte o ihtimal Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte o ihtimal 00:47
Mbappe'nin golü ofsayta takıldı | İZLE Mbappe'nin golü ofsayta takıldı | İZLE 23:43
Derbide kazanan Fenerbahçe Tarfin! Derbide kazanan Fenerbahçe Tarfin! 22:41
Sakaryaspor'da ayrılık kararı! Sakaryaspor'da ayrılık kararı! 22:31
Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "Kas problemi var" Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "Kas problemi var" 22:18
Daha Eski
Beşiktaş, Bursaspor karşısında galip! Beşiktaş, Bursaspor karşısında galip! 20:19
Galatasaray Daikin deplasmanda galip! Galatasaray Daikin deplasmanda galip! 19:32
Trabzonspor, Zenit'e yenildi! Trabzonspor, Zenit'e yenildi! 18:56
Ümit Milli Takım kafilesinde 2 ayrılık! Ümit Milli Takım kafilesinde 2 ayrılık! 18:19
Sinan Cankurt'tan tarihi madalya! Sinan Cankurt'tan tarihi madalya! 16:56
Milli tenisçimiz Tayland'da şampiyon oldu! Milli tenisçimiz Tayland'da şampiyon oldu! 16:52