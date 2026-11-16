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Lopez için 100 milyon euroluk yarış

Barcelona formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Fermin Lopez için dört Premier Lig kulübü devreye girdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Lopez için 100 milyon euroluk yarış
Barcelona formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Fermin Lopez için dört Premier Lig kulübü devreye girdi. İngiliz ekiplerinin teklifleri 100 milyon euroya kadar çıkarken, Chelsea ve Manchester United yarışta öne çıktı. Barcelona yönetimi, Fermin'in sözleşme şartlarını iyileştirmek için kısa süre içinde oyuncunun temsilcileriyle yeniden görüşecek.
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