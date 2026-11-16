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Lille'den Berke Özer için övgü dolu paylaşım! "Türk Duvarı"

A Milli Takımımızın son olarak Fransa ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaptığı kurtarışlarla gündem olan Berke Özer için kulübü Lille'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 15:43
Lille'den Berke Özer için övgü dolu paylaşım! "Türk Duvarı"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Fransa karşılaşmasında Milli Takımımızın kalesini koruyan Berke Özer hakkında bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Duvarı Berke Özer. Kalecimiz, Fransa Milli Takımı'na karşı oynadığı maçta 7 kurtarış yaptı. Fransa Milli Takımı'na karşı 2-1 yenilmelerine rağmen Türkiye ile 7 kurtarış yaparak müthiş bir performansa imza attı."

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