Kvara yayıncılığa başladı

Paris Saint-Germain'in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında çapraz bağını yırtmıştı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Paris Saint-Germain'in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında çapraz bağını yırtmıştı. Ameliyat olan ve sezonu kapatan Gürcü futbolcu dikkat çeken bir karar aldı. Kvaratskhelia yayıncılığa başladığını duyurdu. Kendi yayınında konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "6 ay futbol oynamayacağım, sadece yayın açacağım" dedi.