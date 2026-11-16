Kenan Yıldız şoku!

Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sakatlığıyla ilgili belirsizlik sürüyor.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sakatlığıyla ilgili belirsizlik sürüyor. İtalyan gazetesi La Stampa'nın haberine göre, daha önce aralık ayında sahalara dönmesi beklenen milli futbolcunun iyileşme süreci öngörüldüğü kadar hızlı ilerlemiyor. "Aralık ayında dönüyorum" diyerek taraftarlara umut veren Kenan Yıldız'ın kesin dönüş tarihi henüz netlik kazanmazken, sağlık ekibinin iyileşme sürecini yakından takip ettiği ifade edildi.