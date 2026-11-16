‘Defol git Ancelotti!’

Singapur'da oynanan hazırlık maçında Japonya, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti. Uzakdoğu ekibinin gollerini 15'inci dakikada Takefusa Kubo, 19'da Keito Nakamura ve 90+1'de Tatsuhiro Sakamoto attı. Sambacıların sayılarını ise 33 ve 75'te Vinicius Junior kaydetti. Brezilya'da 45'inci dakikada Raphinha kırmızı kart gördü. Yenilgi sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti eleştirilere hedef oldu. Brezilya futbolunun unutulmaz golcüsü Romario, tecrübeli teknik adamın derhal görevden alınması gerektiğini savunarak "Yeter artık, bavullarını topla ve defol git!" şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI'NA ERKEN HAVLU ATTILAR

2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, dev organizasyona erken havlu atmıştı. Sambacılar son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na veda etmişti. Brezilya Futbol Federasyonu bu başarısızlığa rağmen İtalyan teknik adamın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştı. Yoğun kamuoyu baskısının ardından Carlo Ancelotti ile alınacak karar merak konusu haline geldi.