Başarılı olur

Rusya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Anatoli Bışovets, Matvey Kislyak'ın Türkiye'den teklif alması halinde bunları değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi. Bışovets, "Bence Kislyak'ın yurt dışına gitme ihtimali daha yüksek. Zamanında Golovin'in Monaco'ya gitmesi gerektiğini söylemiştim. Batrakov'un şu anda Galatasaray'da ortaya koyduğu kaliteye baktığımızda, Türkiye ligine oldukça çabuk uyum sağladığını görüyoruz" dedi.

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Kislyak'ın Türkiye'de başarılı olabileceğini belirten Bışovets, "Bana göre Kislyak'a Türkiye'den teklifler gelirse, kendini geliştirmek için bunları mutlaka değerlendirmeli. Kislyak'ın da başarılı olacağını düşünüyorum çünkü kişilik özellikleri bakımından Batrakov'la birbirlerine çok benziyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un genç yıldıza ara transfer döneminde talip olduğu iddia edildi.