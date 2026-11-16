Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Timuçin Cuğ hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Timuçin Cuğ hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'un vefat ettiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 22:04
A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Timuçin Cuğ hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden ve A Millî Takımımızın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takım ile çıktığı 1 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Timuçin Cuğ'un profesyonel kariyeri, altyapısında futbola başladığı Ankara Demirspor oldu. Başkent ekibinin yanı sıra Fenerbahçe, Adanaspor ve Galata formaları giyen Cuğ, Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Futbolculuk kariyerinin ardından Cuğ, teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet verdi. Merhum Timuçin Cuğ'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Merhum Timuçin Cuğ'un naaşı, 17 Kasım 2026 yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İsviçre - İskoçya | CANLI
Yunanistan-Sırbistan | CANLI İZLE
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Bir haftada ikinci kriz! ABD'de bankacılık sisteminde arıza: Dev bankalara erişim sağlanamıyor!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlkay G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
F.Bahçe'nin transfer hedefi için kulübünden açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Kavukcu'dan istifa mektubu Abdullah Kavukcu'dan istifa mektubu 22:45
Terim: "Ben sadece kupaları kazanmakla mükellefim" Terim: "Ben sadece kupaları kazanmakla mükellefim" 22:32
Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü belli oldu! 21:22
MKE Ankaragücü'nde İlker Avcıbay dönemi! MKE Ankaragücü'nde İlker Avcıbay dönemi! 21:19
İlkay G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı İlkay G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı 20:19
Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının biletleri satışa çıkıyor Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının biletleri satışa çıkıyor 19:28
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık yolda! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık yolda! 18:19
Kayserispor-Carole davası sonuçlandı! Kayserispor-Carole davası sonuçlandı! 16:53
Uğurcan Çakır Samsunspor maçına yetişecek mi? Uğurcan Çakır Samsunspor maçına yetişecek mi? 16:11
G.Saray'dan stadyum değişikliği duyurusu! G.Saray'dan stadyum değişikliği duyurusu! 15:27
Dünya Kupası hesabından Lukaku paylaşımı! Dünya Kupası hesabından Lukaku paylaşımı! 15:16
Emre Belözoğlu'nu düşündüren sorun! Emre Belözoğlu'nu düşündüren sorun! 15:07