Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arayı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendirecek. Bordo-mavili ekip, Rusya temsilcisi Zenit ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zenit-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Gazprom Arena'da oynanacak mücadele 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor'da genç oyuncuların performansı merak edilirken iki takım da milli arayı değerlendirmek istiyor. İşte Zenit-Trabzonspor maçının canlı yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Zenit arasındaki hazırlık karşılaşması 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Gazprom Arena'da gerçekleştirilecek mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 17.00'de çalacak.

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit ile Trabzonspor arasında oynanacak hazırlık maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE: https://www.aspor.com.tr/video/canli-yayin

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor'un Zenit ile oynayacağı hazırlık karşılaşması A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece bordo-mavili taraftarlar, Rusya'da oynanacak mücadeleyi ücretli spor paketi aboneliği olmadan televizyonlarından takip edebilecek.

A Spor canlı yayın bağlantısı: https://www.aspor.com.tr/video/canli-yayin

TRABZONSPOR'DA MİLLİ ARA HAZIRLIK MAÇIYLA DEĞERLENDİRİLİYOR

Trabzonspor, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili kulüp, milli arayı boş geçirmemek ve oyuncuların maç ritmini korumak amacıyla özel karşılaşmalar organize etti.

Zenit mücadelesi de bu programın önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Rusya deplasmanında oynanacak karşılaşmada teknik heyetin futbolcuların fiziksel durumlarını ve performanslarını değerlendirmesi bekleniyor.

THOMAS REIS GENÇ FUTBOLCULARA ŞANS VERECEK Mİ?

Trabzonspor'un Zenit karşısında nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak ediliyor. Teknik direktör Thomas Reis'in milli arada oynanacak hazırlık maçında kadroda farklı tercihler yapması ve genç oyuncuların performanslarını değerlendirmesi bekleniyor. Özellikle A takımda düzenli forma şansı bulmak isteyen genç futbolcular açısından Zenit karşılaşması önemli bir fırsat niteliği taşıyor.

ZENİT NASIL BİR TAKIM?

Rusya futbolunun önemli kulüplerinden Zenit, St. Petersburg merkezli olarak mücadele ediyor. Gazprom Arena'da iç saha maçlarını oynayan Rus temsilcisi, son yıllarda ülke futbolunda elde ettiği başarılarla öne çıkıyor. Trabzonspor ile oynanacak hazırlık karşılaşması, iki takımın da farklı futbol anlayışlarını değerlendirmesi açısından önem taşıyor.

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zenit-Trabzonspor hazırlık karşılaşması Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Gazprom Arena'da oynanacak. Zenit'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, uluslararası organizasyonlarda da kullanılan önemli futbol tesislerinden biri. Bordo-mavili ekip, Rusya deplasmanındaki mücadelede Gazprom Arena'nın ev sahipliğinde sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR'UN MİLLİ ARA SONRASI PROGRAMI

Trabzonspor, Zenit karşılaşmasının ardından milli ara sonrasında Trendyol Süper Lig'deki maçlarına odaklanacak. Teknik direktör Thomas Reis ve ekibi, hazırlık maçında oyuncuların performansını değerlendirerek ligdeki mücadelelere yönelik çalışmalarını sürdürecek. Zenit karşılaşmasının ardından takımın lig programı ve oyuncuların son durumuna ilişkin gelişmeler kulübün resmî açıklamalarıyla takip edilebilecek.

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! A SPOR CANLI YAYIN EKRANI

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Zenit ⏰ 17.00 🏟 Gazprom Arena 📺 A Spor @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/VKQZNA5BKm — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 14, 2026