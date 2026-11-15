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Trabzonspor 2 golle kazandı!

Son dakika haberi: Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Yüksekovaspor'u 2-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 18:17
Trabzonspor 2 golle kazandı!

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. haftanın son maçında Trabzonspor, konuk ettiği Yüksekovaspor'u 2-0 yendi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, Marija Aleksic'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Abigail Kofi Kim'in golüyle farkı 2'ye çıkaran bordo-mavili ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Bu sonuçla ligde yoluna namağlup devam eden Trabzonspor, 11. maçında 7. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti. Bordo-mavili ekip, 9 maç sonunda 25 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe arsaVev'le aynı puana sahip.

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