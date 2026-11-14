Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol İspanya Futbol Federasyonu duyurdu! İşte Jesus Owono için verilen o ceza

İspanya Futbol Federasyonu duyurdu! İşte Jesus Owono için verilen o ceza

Kısa süre önce Tenerife ile Andorra arasında oynanan La Liga 2 maçında İspanyol forvet Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğmuştu. Miguel'in hayatını kaybetmesine yol açan faulü yapan kaleci Jesus Owono'nun cezası belli oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 12:51 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 12:57
İspanya Futbol Federasyonu duyurdu! İşte Jesus Owono için verilen o ceza

İspanya 2. Futbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Tenerife forveti Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesine sebep olan sert müdahalesi nedeniyle Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verildi.

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesinden yapılan açıklamada, Owono'nun rakibine karşı aşırı güç kullandığı, davranışın niteliği ve olayın koşulları göz önüne alındığında en ağır yaptırım olan 12 maç men cezasının uygulanmasının doğru olduğu belirtildi.

İspanya 2. Futbol Ligi'nde 2 Kasım'da oynanan karşılaşmanın 90+7. dakikasında, orta saha çizgisine yakın yerdeki pozisyonda yaşanan çarpışmada Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono'nun dizinin şiddetli şekilde göğsüne gelmesiyle yerde kaldı. Kalbi duran 30 yaşındaki Tenerifeli futbolcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
A Milli Takım'ın sorunu ne? Usta yazar yorumladı!
30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
AK Parti'ye yeni transferler yolda! Kulislerde "6 isim" iddiası... Antalya, Muğla ve Tekirdağ listede
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Belçika'dan stoper!
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Italiano'nun Konyaspor maçı planı belli oldu! Italiano'nun Konyaspor maçı planı belli oldu! 12:20
Nathan Ake sahalara dönemeden yeniden sakatlandı! Nathan Ake sahalara dönemeden yeniden sakatlandı! 11:33
Beşiktaş'ta Keny Arroyo sevinci! Beşiktaş'ta Keny Arroyo sevinci! 11:00
30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 10:59
G.Saray Madeş Mobilya-F.Bahçe Medicana maçı bilgileri G.Saray Madeş Mobilya-F.Bahçe Medicana maçı bilgileri 10:22
Leroy Sane G.Saray'da kalacak mı? Leroy Sane G.Saray'da kalacak mı? 10:22
Daha Eski
A Milli Takım'ın sorunu ne? Usta yazar yorumladı! A Milli Takım'ın sorunu ne? Usta yazar yorumladı! 10:08
Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı! Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı! 09:49
F.Bahçe'ye Belçika'dan stoper! F.Bahçe'ye Belçika'dan stoper! 09:13
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 09:05
Mısır'da son sözü Salah söyledi! Mısır'da son sözü Salah söyledi! 01:35
Mısır'da son sözü Salah söyledi! Mısır'da son sözü Salah söyledi! 01:34