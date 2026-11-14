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Brezilya hazırlık maçında Japonya'ya kaybetti!

Singapur'da oynanan hazırlık maçında Japonya ile Brezilya karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleden Japonya 3-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 16:46 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 16:51
Brezilya hazırlık maçında Japonya'ya kaybetti!

Brezilya ile Japonya hazırlık maçında Singapur'un The National Stadyumu'nda kozlarını paylaştılar. Ancelotti'nin öğrencileri Sambacılar mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada Japonya'nın gollerini; 15. dakikada Kubo, 19'da Nakamura ve 90+1. dakikada Sakamoto kaydetti.

Brezilya'nın gollerini ise; 33. ve 75. dakikalarda Vinicius Jr. attı. Karşılaşmanın son dakikalarında ise yedek kulübesinde büyük bir gerilim oldu. Brezilya'da Carlo Ancelotti 90+2. dakikada kırmızı kart gördü. Aynı dakikada yedek kulübesinde Raphinha da kırmızı kart gören isim oldu.

Carlo Ancelotti ve 71. dakikada oyundan çıkan Raphinha, hakeme itiraz için kenardan saha içerisine girdikleri gerekçesiyle cezalandırıldılar.

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