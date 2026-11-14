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Bernardo Silva'dan Cristiano Ronaldo açıklaması! "Şahsen üzgünüm çünkü..."

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo kısa süre önce milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Ronaldo'nun bu flaş kararının ardından Bernado Silva'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 17:00
Bernardo Silva'dan Cristiano Ronaldo açıklaması! "Şahsen üzgünüm çünkü..."

Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalaması hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"Cristiano Ronaldo, milli takımda 23 yıl geçirdi. Ben 12 yıldır milli takımdayım ve sadece onun olduğu bir milli takım tanıdım.

Bu, hepimiz için farklı bir sayfa olacak. Bu durum er ya da geç yaşanacaktı. Şahsen üzgünüm çünkü benim için büyük bir gurur kaynağıydı, onunla aynı soyunma odasını paylaşmak bir onurdu.

Şimdi ilerlemeye devam etmeliyiz ve milli takımın son yıllarda izlediği başarı yolunda gitmeliyiz."

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