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İspanya Süper Kupası'nda tarihler açıklandı!

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupası'nda müsabakaların oynanacağı tarihler ve stadyumlar belli oldu. İşte Chobani Stadyumu, RAMS Park ve Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 14:22
İspanya Süper Kupası'nda tarihler açıklandı!

İstanbul'un ev sahipliğinde organize edilen Turkish Airlines 2027 İspanya Süper Kupası'nda maç programı açıklandı. Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele deceği karşılaşmaların tarihleri ve oynanacakları stadyumlar şu şekilde:

2 Şubat (Chobani Stadyumu): Barcelona-Atletico Madrid

3 Şubat (Tüpraş Stadyumu): Real Sociedad-Real Madrid

6 Şubat (RAMS Park): Final

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

İspanya futbolunun dört büyük kulübü Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad'ı 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da buluşturacak olan İspanya Süper Kupası'nın biletleri turnuvanın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. İstanbul'un üç büyük stadyumunda oynanacak olan maçlara 140 binden fazla seyirci katılımı bekleniyor.

İSTANBUL'UN ULUSLARARASI FUTBOLDAKİ YERİ

Türkiye bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri, UEFA Kupası finali ve UEFA Süper Kupa finali gibi prestijli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. 2027'de UEFA Konferans Ligi finalinin yanı sıra İspanya Kupası'nı da taraftarlar ile buluşturacak olan İstanbul, uluslararası spor organizasyonlarındaki başarılarına bir yenisini ekleyecek.

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