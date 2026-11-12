Stat müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeni Ankara Stadyumu’nun tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 06:50
Yeni Ankara Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Stadyum 15 günden 15 güne kullanılan bir yer değil, varlığıyla devam eden bir yapı olacak. Yaşayan bir sistem olacak, bir ekosistem olacak" dedi. Türkiye'nin 2032 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Bak, planladıkları statlardan bir tanesi olan stadyumu gezdiklerini, hazırlıkların son noktaya geldiğini ve stadın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bakan Bak, "Amacımız başkentte Türk sporuna yakışır yaşayan bir stadyumu inşa etmekti. Özel bir yapım, 80 tane locası var. Çim serileli yaklaşık 1 ay oldu" ifadelerini kullandı.