Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!
Adı sık sık Trendyol Süper Lig ekipleri ile gündeme gelen Alexander Sörloth'ta flaş bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde gelen teklifleri reddeden Atletico Madrid yönetimi, Norveçli golcüyü devre arasında satış listesine koyma kararı aldı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 15:25
Diego Simeone ile yoluna devam etmeye karar veren 30 yaşındaki santrfor, sezon başında yaşadığı sakatlık ile kulübü ve yönetimi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.
Bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma giyen Sörloth, toplamda 155 dakika sahada kalırken herhangi bir skor katkısı sunmayı başaramadı.
Tecrübeli santrfor, son olarak Barcelona maçında sergilediği performans ve vücut diliyle taraftarlar tarafından da yoğun olarak sorgulanmaya başladı.
Öte yandan Marca, Norveçli oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini açıkladı.
Haberde Sörloth'un sezonu başka bir kulüpte tamamlama ihtimalinin neredeyse kesinleştiği kaydedildi.
Olası bir ayrılığın, Atletico Madrid'in yeni bir 9 numara transfer etmesiyle sonuçlanacağı ve bu yüzden yönetimin bu seçeneği ciddi bir şekilde değerlendirdiği belirtildi.
Atletico Madrid formasıyla bugüne kadar toplamda 113 resmi müsabakada boy gösteren Sörloth, 44 gol/3 asistlik bir katkı sundu.
İşte o haber...
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.