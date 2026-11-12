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Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!

Adı sık sık Trendyol Süper Lig ekipleri ile gündeme gelen Alexander Sörloth'ta flaş bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde gelen teklifleri reddeden Atletico Madrid yönetimi, Norveçli golcüyü devre arasında satış listesine koyma kararı aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 15:25
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!

Geride kalan transfer dönemlerinde adı sık sık Trendyol Süper Lig ekipleri ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!

İspanyol basını, Atletico Madrid yönetiminin Norveçli oyuncunun ayrılığına ilişkin kararı büyük ölçüde verdiğini duyurdu.

Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!

Yaz döneminde özellikle Juventus ile ilişkilendirilen Sörloth, sahip olduğu profil nedeniyle La Liga ekibinin yeni sezon planlarında eşsiz bir yere sahipti.

Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!

Diego Simeone ile yoluna devam etmeye karar veren 30 yaşındaki santrfor, sezon başında yaşadığı sakatlık ile kulübü ve yönetimi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!

Bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma giyen Sörloth, toplamda 155 dakika sahada kalırken herhangi bir skor katkısı sunmayı başaramadı.

Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!

Tecrübeli santrfor, son olarak Barcelona maçında sergilediği performans ve vücut diliyle taraftarlar tarafından da yoğun olarak sorgulanmaya başladı.

Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!

Öte yandan Marca, Norveçli oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini açıkladı.

Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!

Haberde Sörloth'un sezonu başka bir kulüpte tamamlama ihtimalinin neredeyse kesinleştiği kaydedildi.

Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!

Olası bir ayrılığın, Atletico Madrid'in yeni bir 9 numara transfer etmesiyle sonuçlanacağı ve bu yüzden yönetimin bu seçeneği ciddi bir şekilde değerlendirdiği belirtildi.

Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!

Atletico Madrid formasıyla bugüne kadar toplamda 113 resmi müsabakada boy gösteren Sörloth, 44 gol/3 asistlik bir katkı sundu.

Alexander Sörloth'un vedası neredeyse kesinleşti!

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