Diego Simeone ile yoluna devam etmeye karar veren 30 yaşındaki santrfor, sezon başında yaşadığı sakatlık ile kulübü ve yönetimi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma giyen Sörloth, toplamda 155 dakika sahada kalırken herhangi bir skor katkısı sunmayı başaramadı.