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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Real Sociedad’a 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 22:38
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Avrupa'ya veda etti

Kadınlar UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı sahasında İspanya temsilcisi Real Sociedad'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede Çekyalı hakem Michaela Pachtova düdük çaldı. Michaela Pachtova'nın yardımcılıklarını ise Zuzana Spindlerova ve Tereza Holaskovska üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Munteanu, Fatma Şakar, Plummer, Bowen, Ndzana, Otu Ece Türkoğlu, Kajan, Busem Şeker, Abideen, Staskova" ilk 11'iyle başladı.

Konuk ekip Real Sociedad ise "Arula, Cabanillas, Nahia Aparicio, Claudia, Camino, Campo, Arola Aparicio, Cahynova, Eguiguren, Marcos, Keefe" 11'iyle sahada yer aldı.

Real Sociedad, 1'inci dakikada öne geçti. Orta alanda topla buluşan Cahynova pasını sol taraftaki Marcos'a verdi. Marcos'un kale önüne gönderdiği topa ters dokunan Ndzana, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

19'uncu dakikada Ndzana'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Arula, topu köşeden kornere çeldi.

33'üncü dakikada sol taraftan yapılan ortada arka direkteki Keefe'nin kafa vuruşunda kaleci Munteanu, topu kornere gönderdi.

34'üncü dakikada Real Sociedad ikinci golü buldu. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Eguiguren'in ortasında Keefe, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2. İlk yarı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

58'inci dakikada Mesude Alayont'un sol taraftan ceza sahasına çevirdiği topa kale önündeki Busem Şeker istediği gibi dokunamadı ve top auta çıktı.

61'inci dakikada kaleci Arula'nın isabetsiz pasında topla buluşan Abideen'in uzak mesafeden şutunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadele Real Sociedad'ın 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.

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