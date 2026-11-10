Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Çoklu Top Sistemi uygulaması

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'in 12. Haftası ve Trendyol 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren 'Çoklu Top Sistemi' uygulamasına geçileceği duyuruldu.

İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'in 12. Haftası, Trendyol 1. Lig'in ise 15. Haftasından itibaren oynanacak olan tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlayacaktır. UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sisteme göre artık maçlarda top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek, yalnızca saha kenarında belirlenmiş alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacaklar. Oyun akışının bozulmaması amacıyla hayata geçirilecek sisteme ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.