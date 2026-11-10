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Anasayfa Futbol Marc Cucurella'dan 'Real Madrid'in en iyisi kim?' sorusuna flaş Arda Güler yanıtı!

Marc Cucurella'dan "Real Madrid'in en iyisi kim?" sorusuna flaş Arda Güler yanıtı!

Real Madrid'in İspanyol sol beki Marc Cucurella'dan ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalar geldi. Futbolcunun milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili söylemiş olduğu sözler ise gündem oldu. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 17:16
Marc Cucurella'dan "Real Madrid'in en iyisi kim?" sorusuna flaş Arda Güler yanıtı!

Milli ara için liglere verilen arada Real Madrid'in İspanyol sol beki Marc Cucurella, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Futbolcu El Partidazo de adlı medya kuruluşuna konuştu.

"İYİ BİR SERİ YAKALADIK"

Futbolcu, Real Madrid takımının gidişatı hakkında, "Gerçekten iyi bir seri yakaladık ve takım olarak çok odaklanmış durumdayız. PSG'den daha mı iyiyiz? Bu soruya yanıt veremeyeceğim çünkü maçlarını pek izlemiyorum." ifadelerine yer verdi.

"REAL MADRID'İN EN İYİ OYUNCUSU KİM?" SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP GÜNDEM OLDU!

Cucurella, kendisine sorulan "Real Madrid'in en iyi oyuncusu sence kim?" sorusuna oldukça dikkat çeken bir yanıt verdi. Cucurella konuyla ilgili olarak, "Mbappe, Bellingham, Courtois diyebilirdim... Ama benim en çok beğendiğim, biraz da gözden kaçan bir isim söyleyeceğim: Arda Güler! Harika oynuyor, çok yetenekli bir oyuncu. O sahadayken takım daha iyi oynuyor, daha iyi pas yapıyoruz. Beni en çok şaşırtan oyuncu o. Onu çok seviyorum." şeklinde ifadelere yer verdi.

"MOURINHO DIŞARDAN GÖRÜNDÜĞÜNDEN..."

Cucurella takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile ilişkisi hakkında ise, "Dışarıdan göründüğünden çok farklı bir karaktere sahip, daha iyi manada. Çok ulaşabilir, çok iyi bir insan. Konuşmayı gerçekten seviyor. Yarım saatlik konuşma yapmasına gerek yok, size ihtiyacınız olan şeyi beş dakika içinde söylüyor." dedi.

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