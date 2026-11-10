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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Sahadaki başarılı performanslarıyla taraftarlardan büyük alkış alan dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler gün yüzüne çıktı. Listede Trabzonspor'un ünlü futbolcusu Muhammed Salah ve A Milli Takımımızın yıldızı Arda Güler'in tercihleri de yer aldı. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 13:40 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 13:44
Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Yeşil sahalarda oynadıkları futbolla dünya yıldızı olmayı başaran futbolcuların en sevdiği yemekler belli oldu. Sabah'ın derlediği haberde; Muhammed Salah ve Arda Güler'in yemek tercihleri de yer aldı. İşte o liste...

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Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Jude Bellingham (Protein ağırlıklı öğünler)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Pedri (Hafif Akdeniz yemekleri)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Bruno Fernandes (Balık ve pilav)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Heung-min Son (Kore yemekleri)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Erling Haaland (Kırmızı et ve yüksek proteinli yiyecekler)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Luka Modric (Akdeniz mutfağı)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Vinicius Junior (Brezilya mutfağı ve et)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Sadio Mane (Pirinç bazlı yemekler)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Paul Pogba (Makarna ve Fransız yemekleri)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Marcus Rashford (Tavuk ve makarna)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Harry Kane (Tavuk, sebze, pirinç)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Antoine Griezmann (Hamburger)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Virgil van Dijk (Et ve sebze)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Lionel Messi (Asado)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Cristiano Ronaldo (Bacalhau, tavuk ve salata)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Arda Güler (Lahmacun, İskender ve Türk ev yemekleri)

Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!

Muhammed Salah (Koshari)

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