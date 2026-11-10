Dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler belli oldu!
Sahadaki başarılı performanslarıyla taraftarlardan büyük alkış alan dünya yıldızlarının en sevdiği yemekler gün yüzüne çıktı. Listede Trabzonspor'un ünlü futbolcusu Muhammed Salah ve A Milli Takımımızın yıldızı Arda Güler'in tercihleri de yer aldı. İşte haberin detayları...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 13:40 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 13:44
Bruno Fernandes (Balık ve pilav)
Heung-min Son (Kore yemekleri)
Erling Haaland (Kırmızı et ve yüksek proteinli yiyecekler)
Luka Modric (Akdeniz mutfağı)
Vinicius Junior (Brezilya mutfağı ve et)
Sadio Mane (Pirinç bazlı yemekler)
Paul Pogba (Makarna ve Fransız yemekleri)
Marcus Rashford (Tavuk ve makarna)
Harry Kane (Tavuk, sebze, pirinç)
Antoine Griezmann (Hamburger)
Virgil van Dijk (Et ve sebze)
Lionel Messi (Asado)
Cristiano Ronaldo (Bacalhau, tavuk ve salata)
Arda Güler (Lahmacun, İskender ve Türk ev yemekleri)
Muhammed Salah (Koshari)
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.