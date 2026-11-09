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Anasayfa Futbol Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan müjdeli haber! Sahalara döneceği tarihi açıkladı

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan müjdeli haber! Sahalara döneceği tarihi açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sahalara ne zaman döneceği hakkında konuştu. Yıldız oyunuc, Aralık ayında formasına kavuşmayı hedeflediğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 16:05
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan müjdeli haber! Sahalara döneceği tarihi açıkladı

Sezon başındaki Frosinone karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle 2,5 aydır futboldan uzak kalan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sahalara ne zaman döneceğini açıkladı.

Bologna'da 2025-2026 sezonunun en iyi futbolcusuna verilen "Bulgarelli Number 8" ödülünün takdim törenine katılan oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"ARALIK AYINDA DÖNMEYİ PLANLIYORUM"

"Aralık ayında sahalara dönmeyi planlıyorum. Bugün kendimi iyi hissediyorum. Umarım en kısa zamanda yeniden futbol oynamaya başlarım. Juventus'u çok özledim. Futbol oynama hissini çok özledim. Umarım bu en kısa zamanda gerçekleşir."

"BÜYÜK BİR TUTKUYLA OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kenan Yıldız, ödülün kendisi için taşıdığı anlamı da anlattı. Genç yıldız, "Bu ödül benim için çok şey ifade ediyor. Futbolda elimden gelenin en iyisini yapmaya ve büyük bir tutkuyla oynamaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Ödülün başkanı Fabio Capello da Kenan Yıldız hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

CAPELLO: İTALYA'NIN YAMAL'I KENAN YILDIZ!

Genç futbolcunun yaratıcılığına ve beklenmedik hareketler yapabilme yeteneğine dikkat çeken Capello, "O, insanların aklına gelmeyecek şeyler yapıyor. Düz ve tekdüze olmayan bir futbol izlemek güzel. Futbolculardan yaratıcılığı aldık ama onda bu özellik var. Gençlere yeniden yaratıcılık kazandıralım. Bize büyük keyif verecek. O, İtalya'nın Yamal'ı." ifadelerini kullandı.

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