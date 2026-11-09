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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu, hakkındaki iddialara ve transfer sürecine dair konuştu. İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 14:23 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 14:33
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili merak edilen soruları DAZN'a yanıtladı.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Como'yu 2-0 mağlup eden Inter'de karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli orta saha, transfer gündemine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu

Çalhanoğlu, sezonu nasıl geçirdiği ve geleceği hakkındaki soruya öncelikle takımına odaklandığını belirterek yanıt verdi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu

"Son iki maçta Milan derbisine kıyasla çok daha iyi oynadık. Doğru yoldayız. Aynı açlığı ve mücadele ruhunu sürdürmemiz gerekiyor.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu

Bugün ikili mücadelelerde doğru isteği gösterdik. Herkes topu istedi ve takım olarak iyi bir performans sergiledik." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu

Ardından geleceğiyle ilgili konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Bu sorunun geleceğini tahmin ediyordum. Ben sakinim ve işimi yapıyorum.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu

Takım arkadaşlarımı seviyorum. Burada 5 yıldır bulunuyorum. Birlikte birçok başarı kazandık.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu

İki taraf da oldukça sakin. Zamanı geldiğinde neler olacağını göreceğiz. Bu konuyu bu kadar büyütmeye gerek yok.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu

Herkes sakin olsun. Ben işimi yapmaya devam ediyorum, gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu

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