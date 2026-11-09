"Son iki maçta Milan derbisine kıyasla çok daha iyi oynadık. Doğru yoldayız. Aynı açlığı ve mücadele ruhunu sürdürmemiz gerekiyor.

Bugün ikili mücadelelerde doğru isteği gösterdik. Herkes topu istedi ve takım olarak iyi bir performans sergiledik." dedi.