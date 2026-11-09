Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş açıklama! Geleceği hakkında konuştu
Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu, hakkındaki iddialara ve transfer sürecine dair konuştu. İşte tüm detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 14:23 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 14:33
"Son iki maçta Milan derbisine kıyasla çok daha iyi oynadık. Doğru yoldayız. Aynı açlığı ve mücadele ruhunu sürdürmemiz gerekiyor.
Bugün ikili mücadelelerde doğru isteği gösterdik. Herkes topu istedi ve takım olarak iyi bir performans sergiledik." dedi.
Ardından geleceğiyle ilgili konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Bu sorunun geleceğini tahmin ediyordum. Ben sakinim ve işimi yapıyorum.
Takım arkadaşlarımı seviyorum. Burada 5 yıldır bulunuyorum. Birlikte birçok başarı kazandık.
İki taraf da oldukça sakin. Zamanı geldiğinde neler olacağını göreceğiz. Bu konuyu bu kadar büyütmeye gerek yok.
Herkes sakin olsun. Ben işimi yapmaya devam ediyorum, gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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