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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! Listede o isim yer almadı

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! Listede o isim yer almadı

FIFA 2026 yılının en iyi 11'i belli oldu. 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen kadrodaki isimler açıklandı. Listede sürpriz bir isim yer almadı. İşte yılın 11'ine giren isimler.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 19:48 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 19:52
FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

FIFA 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı.

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FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

2026 FIFPRO Dünya 11'i, 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlendi.

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

İşte o isimler:

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

Kaleci: David Raya (ARSENAL)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

Defans: Nuno Mendes (PSG)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

Defans: Pau Cubarsi (Barcelona)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

Defans: Achraf Hakimi (PSG)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

Orta Saha: Jude Bellingham (Real Madrid)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

Orta Saha: Rodri (Barcelona)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

Orta Saha: Vitinha (PSG)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

Forvet: Erling Haaland (Manchester City)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

Forvet: Lamine Yamal (Barcelona)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

Forvet: Lionel Messi (Inter Miami)

FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! İşte 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen isimler

Ballon D'or ödülü sahibi Harry Kane FIFPRO Yılın takımında yer almadı.

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