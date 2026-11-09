FIFA yılın en iyi 11'i açıklandı! Listede o isim yer almadı
FIFA 2026 yılının en iyi 11'i belli oldu. 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla belirlenen kadrodaki isimler açıklandı. Listede sürpriz bir isim yer almadı. İşte yılın 11'ine giren isimler.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 19:48 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 19:52
Kaleci: David Raya (ARSENAL)
Defans: Nuno Mendes (PSG)
Defans: Pau Cubarsi (Barcelona)
Defans: Achraf Hakimi (PSG)
Orta Saha: Jude Bellingham (Real Madrid)
Orta Saha: Rodri (Barcelona)
Orta Saha: Vitinha (PSG)
Forvet: Erling Haaland (Manchester City)
Forvet: Lamine Yamal (Barcelona)
Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid)
Forvet: Lionel Messi (Inter Miami)
Ballon D'or ödülü sahibi Harry Kane FIFPRO Yılın takımında yer almadı.
İşte FIFPRO 2026 Yılının ilk 11'i
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