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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Enner Valencia attı şampiyonluk geldi! Arjantin Ligi'nde dramatik son

Enner Valencia attı şampiyonluk geldi! Arjantin Ligi'nde dramatik son

Arjantin Ligi'nde sezonun şampiyonu dramatik bir son ile belli oldu. Boca Juniors, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia'nın attığı golle şampiyonluğa ulaşırken aynı anda maç oynayan Rosario Central takımında ise Boca Juniors'un Valencia ile bulduğu golün iptal edildiğine dair yanlış bilgi önce sevince, gerçek ortaya çıkınca ise büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 10:49
Enner Valencia attı şampiyonluk geldi! Arjantin Ligi'nde dramatik son

Arjantin Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyen maçlar adeta nefes kesti.

BOCA'NIN ŞAMPİYONLUK GOLÜ TANIDIK BİR İSİMDEN GELDİ

Boca Juniors, Defensa y Justicia'yı sahasında ağırladı. Arjantin devi, 90+6'da Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia'nın attığı golle 1-0 kazandı ve yıllık puan tablosunu 63 puanla zirvede tamamlayarak şampiyon oldu. Rosario Central ise bir puan geride kaldı.

Rosario Central, sahasında Estudiantes de Río Cuarto'yu 2-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Gözler, Boca'nın golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmasının son anlarına çevrildi. Boca'nın uzatmalarda bulduğu gol, iki takım arasındaki puan farkını koruyarak şampiyonluğu Boca'ya getirdi.

ROSARIO ŞAMPİYON OLDUM SANDI AMA...

Golün ardından Rosario'daki tribünlerde, Boca'nın golünün iptal edildiğine ilişkin yanlış bir bilgi yayıldı. Bu haber üzerine Rosariolu bazı taraftarlar sahaya girerken Rosariolu futbolcular da şampiyonluk sevinci yaşadı. Ancak Enner Valencia'nın golü geçerli sayılmış, Boca maçını kazanmış ve kupayı almıştı.

Yanlış kutlama kısa süre sonra yerini şaşkınlık ve hayal kırıklığına bıraktı. Boca cephesinde ise Valencia'nın son dakika golü büyük sevinç yarattı. Boca Juniors, bu sonuçla yıllık puan tablosunda Rosario Central'ın bir puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

İŞTE O ANLAR

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