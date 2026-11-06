Jose Mourinho: Atmosfer Türkiye'ye çok benziyordu

Şampiyonlar Ligi'nde AEK deplasmanında 1-0 mağlup duruma düştüğü maçta 90+2'de Valverde'nin golüyle 3-2 kazanmayı başaran Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye'den örnekler verdi.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Şampiyonlar Ligi'nde AEK deplasmanında 1-0 mağlup duruma düştüğü maçta 90+2'de Valverde'nin golüyle 3-2 kazanmayı başaran Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye'den örnekler verdi. Allwyn Arena'da oynadıkları karşılaşmada, ortamdan çok etkilendiğini belirten Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, "Atmosfer olağanüstüydü. Bildiğim Türkiye atmosferlerine çok benziyordu. Stadın çok büyük bir etkisi var" değerlendirmesinde bulundu. Milli yıldızımız Arda Güler ise teknik heyetin yoğun maç temposunu göz önüne alarak dinlendirme kararı aldığı için Madrid'de bırakıldı.