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Anasayfa Futbol İlk 8 yolunda kritik kayıp! Beşiktaş ve Trabzonspor...

İlk 8 yolunda kritik kayıp! Beşiktaş ve Trabzonspor...

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un haftayı puansız kapatmasının ardından dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Alınan mağlubiyetler, temsilcilerimize ilk 8 yolunda pahalıya patladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 02:02
İlk 8 yolunda kritik kayıp! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Avrupa'da boy gösterdikleri turnuvalarda ilk yenilgilerini alan Beşiktaş ve Trabzonspor, tatsız bir gece yaşadı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında konuk oldukları Celtic'e 3-2 kaybetti. Bordo-mavililer ise Papara Park'ta Freiburg'a 1-0 yenildi. Puansız noktalanan hafta, Avrupa'da ilk 8'i hedefleyen temsilcilerimize pahalıya mal oldu.

Football Meets Data'nın yayınladığı rakamlara göre alınan yenilgilerin ardından Beşiktaş'ın ilk 8 ihtimali %19.3, Trabzonspor'un ise %19.6 azaldı.

İŞTE MAĞLUBİYETLERİN ARDINDAN İHTİMALLER

Avrupa Ligi'nde 4. haftanın noktalanmasıyla birlikte 7 puan ile 8. sırada yer alan Beşiktaş'ın lig aşamasını ilk 8'de tamamlama ihtimali %35.4, ilk 24'te tamamlama ihtimali ise %97.5 olarak değerlendirildi.

Konferans Ligi'nde ise 3. haftanın sonunda 6 puan ile 12. sırada bulunan Trabzonspor'un ilk 8 ihtimali %33.8, ilk 24 ihtimali ise %98 olarak hesaplandı.

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