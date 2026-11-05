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Ziraat Türkiye Kupası
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Denizlispor küme düştü

Süper Lig’de önemli başarılara imza atan ve Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden köklü kulüp Denizlispor, üst üste maçlara çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatları gereği 1. Amatör Lig’e düşürüldü. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 16:48
Denizlispor küme düştü

Süper Lig'de geçmişte önemli başarılara imza atan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden köklü kulüp Denizlispor, üst üste maçlara çıkmama kararı nedeniyle futbol müsabaka talimatları gereğince 1. Amatör Lig'e düşürüldü.

Geçtiğimiz hafta Sarayköyspor karşılaşmasına çıkmayan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta oynanması planlanan Serinhisarspor müsabakasına da katılmayacağını bildirdi. Üst üste iki maça çıkmama kuralı gereğince tescil edilen karar doğrultusunda Horozlar, önümüzdeki sezon amatör ligde mücadele edecek. Atatürk Stadı'nda bir dönem coşkulu taraftarıyla Süper Lig'e damga vuran kulübün bu duruma gelmesi, futbol camiasında ve taraftarlarda derin üzüntüye neden oldu.

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