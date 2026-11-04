Trajik ölüm

İspanya La Liga 2'nin 12'nci haftasında Tenerife ile Andorra'nın karşılaştığı maçta trajik bir ölüm yaşandı. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle devam ederken, 90+7'nci dakikada hava topu mücadelesinde Andorra kalecisi Jesus Owono ile çarpışan Tenerife forveti Jesus de Miguel yerde kaldı. Aldığı darbe sonrası hareketsiz şekilde yerde yatan Miguel için sahaya sağlık görevlileri davet edildi. Karşılaşmanın hakemi Manuel Hernandez, tereddütsüz şekilde Owono'ya kırmızı kart çıkardı. Müsabaka yarıda kalırken, hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan 30 yaşındaki santrforla ilgili üzücü haber geldi. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

TENERIFE YASTA

Tenerife Kulübü, Jesus de Miguel'in vefatı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Acıyla yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanamaz halde, Jesus de Miguel Alameda'nın trajik vefatını duyuruyoruz. Hiçbir teselli sözü, yaşadığımız derin üzüntüyü hafifletemez." Öte yandan açıklamada De Miguel'in ailesinin mesajına da yer verildi. Kendilerine iletilen tüm destek mesajları için teşekkür eden aile, bu zor süreçte özel hayatlarına en üst düzeyde saygı gösterilmesini istedi.