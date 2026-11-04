Arda Güler ve hakem arasında güldüren diyalog!

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, deplasmanda Racing'i 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in Jude Bellingham ile bulduğu 2. golde asist yaptı. Güler, 67. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Öte yandan La Liga resmi YouTube hesabından Racing-Real Madrid maçının hakem kamerasından çekilmiş görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan videoda Arda Güler ve maçın hakemi arasında yaşanan diyaloglar da yer aldı. Arda Güler, Bernardo Silva ile Racing'li bir futbolcu arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakemin kararını beğenmeyip, "Arbitro, amarilla, amarilla?" (Hakem sarı, sarı?) diye tepki gösterirken hakem ise Arda'ya "Arda tranquilo" (Arda sakin ol) deyip milli futbolcumuzun tepkisine gülerek "Vamos Arda vamos" (Hadi Arda hadi) diyor.

Videoda Arda Güler ve hakemin maçın başka bir anında o pozisyon ile ilgili konuştukları diyaloğa da yer verildi. Hakem, önce Arda'nın sarı kart beklediği pozisyon için esprili bir şekilde "Arda, vamos tu por pedir, no?" (Arda, sen talep ediyorsun ya, değil mi?) derken, Arda Güler yanıt vermeyince "Se esta dando la vuelta Arda" (Arda arkasını dönüyor) diye ekliyor. Videoda Arda Güler'in bu esnada hakeme güldüğü görülüyor.

Görüntüler LaLiga Youtube hesabından alınmıştır.