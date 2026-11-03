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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol İspanyol futbolcu Jesus de Miguel'den acı haber geldi

İspanyol futbolcu Jesus de Miguel'den acı haber geldi

İspanya'da Tenerife ile Andorra arasında oynanan ikinci lig maçında, Tenerife forveti Jesus de Miguel'in ağır yaralandığı bir olay yaşanmıştı. Andorra kalecisi Owono ile şiddetli şekilde çarpıştıktan sonra kalbi duran Miguel'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 12:04
İspanyol futbolcu Jesus de Miguel'den acı haber geldi

İspanya 2. Lig ekiplerinden Tenerife'nin futbolcusu Jesus de Miguel, pazartesi günü Andorra karşılaşmasında yaşadığı talihsiz kazanın ardından 3 Kasım Salı günü hayatını kaybetti.

Tenerife Kulübü, üzücü haberi sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kulüp, gece saatlerinde X üzerinden yaptığı paylaşımda, Jesus de Miguel'in sağlık durumunun nörolojik açıdan kötüleştiğini açıklamıştı. İlk müdahalenin ardından Nuestra Senora de Candelaria Üniversite Hastanesi'nde gözlem altında tutulan futbolcunun, sabah saat 08.00'de hayatını kaybettiği bildirildi.

KAZA MAÇIN SON DAKİKALARINDA YAŞANDI

Talihsiz olay, pazartesi günü Heliodoro Rodriguez Lopez Stadı'nda oynanan Tenerife - Andorra karşılaşmasının son bölümünde meydana geldi.

Tenerife forması giyen hücum oyuncusu Jesus de Miguel, sahipsiz top mücadelesi sırasında rakip takımın kalecisi Jesus Owono ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından Miguel yerde kaldı ve sağlık ekipleri hemen sahaya çağrıldı. Pozisyon esnasında kalesinden çıkan Owono'nun dizi, Jesus de Miguel'in göğüs kafesine geldi ve oyuncunun sahada kalbi durdu.

Yaşanan olay nedeniyle karşılaşma, sağlık görevlilerinin sahaya girebilmesi ve futbolcuya müdahale edebilmesi için 108. dakikada tamamen tatil edildi. Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Jesus de Miguel ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TENERIFE'DEN DUYGUSAL VEDA

Tenerife, futbolcunun vefatının ardından yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Acıdan yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekerek, Tenerife olarak Jesus de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz.

Teselli edecek hiçbir söz yok. İçimizi dolduran bu büyük üzüntüyü hafifletebilecek hiçbir şey bulunmuyor. Bu zor ve acımasız kayıp karşısında perişan olan ailesinin, sevdiklerinin ve bugün bu acıyı yaşayan tüm Tenerife camiasının yanındayız.

Jesus de Miguel'in ailesi, kendilerine iletilen tüm destek ve başsağlığı mesajları için teşekkür ederken, yaşadıkları bu korkunç günlerde özel hayatlarına azami saygı gösterilmesini yürekten rica ediyor."

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