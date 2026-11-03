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Anasayfa Futbol Eski milli futbolcu Serdar Aziz antrenörlük kariyerine hazırlanıyor!

Eski milli futbolcu Serdar Aziz antrenörlük kariyerine hazırlanıyor!

Eski milli futbolcu Serdar Aziz, kariyerine antrenör olarak devam etmek istediğini ve bu yönde eğitimler almaya başladığını söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 14:51
Eski milli futbolcu Serdar Aziz antrenörlük kariyerine hazırlanıyor!

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen organizasyonda gazetecilerle bir araya gelen Serdar Aziz, uzun zamandır futbol oynamadığını ve aktif futbolu bıraktığını dile getirdi.

Bu süreci ailesiyle geçirdiğini Serdar Aziz, kendisine yeni hedefler koyduğunu ifade etti.

Serdar Aziz, antrenörlük için ilk adımı attığını anlatarak, "Antrenörlük kursuna yazıldım ve çalışmalarım bu neticede devam ediyor. Kısa vadede inşallah diplomamı aldıktan sonra kariyerime antrenörlük kısmında devam etmeyi düşünüyorum. Tabii bu kolay olmayacak. Meşakkatli bir yol, bunun farkındayım. Neticesinde bilgi birikimle güzel işler yapacağımı da düşünüyorum." dedi.

"JORGE JESUS İLE ARAM ÇOK İYİ"

Serdar Aziz, futbol kariyerinde Bursaspor'un ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynadığını hatırlattı.

Bu dönemlerde bile gönlünün ve aklının hep Bursaspor'da olduğunu belirten Aziz, takımın hep iyi gitmesini temenni etti.

Serdar Aziz, antrenörlük için acele etmeyeceğini ve adımlarını sağlam atacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendimi iyi geliştirmem gerekiyor. İlk başta iyi ve tecrübeli bir antrenörle beraber çalışmak, onun yanında bulunmak isterim. Çünkü öğreneceğim çok şey olabilir. Acele etmeden doğru bir şekilde programlamak gerekiyor. Kafamda birkaç şey, plan ve proje var. İrtibatta olduğum çok iyi antrenörler var. Jorge Jesus ile aram çok iyi. En beğendiğim antrenörlerden biri. Ondan da öğreneceğim çok şey var. İyi hocalarla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum."

"FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAYAMAMAK İÇİMDE UKDE KALDI"

Bursaspor'dan istediği gibi ayrılamadığını belirten Serdar Aziz, bu durumun kendisi için bir eksiklik olarak kaldığını ifade etti.

Bursaspor'da geçirdiği yılların kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aziz, kariyerindeki şampiyonlukları değerlendirerek, "Bursaspor'da şampiyonluk yaşadım, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadım, çok güzel anılar bunlar. Fenerbahçe'de şampiyon olamadık. İçimde ukde kalacak bir şey varsa o da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamamak." ifadelerini kullandı.

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de Serdar Aziz'i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Programın sonunda Ekmekçi, Aziz'e teşekkür plaketi takdim etti.

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