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Arjantin futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Boca Juniors-River Plate derbisi için geri sayım başladı. Liga Profesional'in 15. haftasında iki ekip, 1 Kasım 2026 Pazar günü kozlarını paylaşacak. Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak açıklandı. Boca Juniors-River Plate maçı detayları ve canlı skor ekranı haberimizde...

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI SAAT KAÇTA?

Derbi Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı ev sahipliği yapacak.

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