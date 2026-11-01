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Anasayfa Futbol Boca Juniors-River Plate maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Boca Juniors-River Plate maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin futbolunun iki ezeli rakibi Boca Juniors ile River Plate, Superclásico'da karşı karşıya geliyor. 1 Kasım Pazar günü oynanacak dev mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 11:53
Boca Juniors-River Plate maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Boca Juniors-River Plate maçını takip etmek için tıklayınız...

Arjantin futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Boca Juniors-River Plate derbisi için geri sayım başladı. Liga Profesional'in 15. haftasında iki ekip, 1 Kasım 2026 Pazar günü kozlarını paylaşacak. Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak açıklandı. Boca Juniors-River Plate maçı detayları ve canlı skor ekranı haberimizde...

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI SAAT KAÇTA?

Derbi Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı ev sahipliği yapacak.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE MAÇI CANLI TAKİP ET

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