Ronaldo geri sayımda

Dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birisi olan Cristiano Ronaldo, 41 yaşında gollerini sıralamaya devam ediyor. Portekizli oyuncu ulaşılması güç bir rekora emin adımlarla ilerliyor. Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Portekizli futbolcu, takımının Al-Kholood'u 5-3 yendiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken yaptığı hat-trick ile takımının zaferinde önemli bir pay sahibi oldu. Bir golü de ofsayt bayrağına takılan efsane futbolcu, kariyerindeki 985. golünü kaydetti. Hedeflediği 1000 gol barajına ulaşmak için geri sayıma geçen Cristiano Ronaldo, 15 kez daha fileleri havalandırması durumunda resmi maçlarda bunu gerçekleştiren ilk futbolcu olacak. Suudi Arabistan Ligi'nde henüz 11 hafta geride kalırken, 41 yaşındaki oyuncunun bunu gerçekleştirme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Ronaldo'nun kariyerindeki gol dağılımı ise şöyle: Real Madrid: 450, Portekiz Milli Takımı: 146, Manchester United: 145, Al-Nassr: 138, Juventus: 101, Sporting Lizbon: 5.