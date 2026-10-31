CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Ronaldo geri sayımda

Ronaldo geri sayımda

Suudi Arabistan’da Al-Nassr’ın Al-Kholood’u 5-3 yendiği maçta hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki gol sayısını 985’e yükseltti. 1000 gol barajı için sayıma geçti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Ronaldo geri sayımda

Dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birisi olan Cristiano Ronaldo, 41 yaşında gollerini sıralamaya devam ediyor. Portekizli oyuncu ulaşılması güç bir rekora emin adımlarla ilerliyor. Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Portekizli futbolcu, takımının Al-Kholood'u 5-3 yendiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken yaptığı hat-trick ile takımının zaferinde önemli bir pay sahibi oldu. Bir golü de ofsayt bayrağına takılan efsane futbolcu, kariyerindeki 985. golünü kaydetti. Hedeflediği 1000 gol barajına ulaşmak için geri sayıma geçen Cristiano Ronaldo, 15 kez daha fileleri havalandırması durumunda resmi maçlarda bunu gerçekleştiren ilk futbolcu olacak. Suudi Arabistan Ligi'nde henüz 11 hafta geride kalırken, 41 yaşındaki oyuncunun bunu gerçekleştirme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Ronaldo'nun kariyerindeki gol dağılımı ise şöyle: Real Madrid: 450, Portekiz Milli Takımı: 146, Manchester United: 145, Al-Nassr: 138, Juventus: 101, Sporting Lizbon: 5.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Kadıköy'de diriliş maçı! F.Bahçe'nin 11'i...
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Polonya'da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Cumhurbaşkanı Nawrocki acil koduyla döndü... Halk sokağa çağrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tüzemen'den Batrakov itirafı! "Geçen sezon gelecekti ama..."
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı! Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı! 01:15
Tüzemen'den Batrakov itirafı! "Geçen sezon gelecekti ama..." Tüzemen'den Batrakov itirafı! "Geçen sezon gelecekti ama..." 01:15
Buruk: Abdülkerim'e armağan ediyorum! Buruk: Abdülkerim'e armağan ediyorum! 01:15
G.Saray Konya'da farka koştu! G.Saray Konya'da farka koştu! 01:15
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki... F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki... 01:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:15
Daha Eski
G.Saray penaltı kazandı! G.Saray penaltı kazandı! 01:15
F.Bahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! F.Bahçe'den şaşırtan teknik direktör hamlesi! 01:15
Beşiktaş son topta galip! Beşiktaş son topta galip! 01:14
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Dju ve Aral... Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Dju ve Aral... 01:14
Italiano'dan Napoli itirafı! Italiano'dan Napoli itirafı! 01:14
A. Efes sahasında lideri devirdi! A. Efes sahasında lideri devirdi! 01:14