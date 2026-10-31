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Kulüpler Birliği, Futbol Zirvesi düzenliyor

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan duyuruya göre Futbol Zirvesi, 17 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'daki Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2026 06:50
Kulüpler Birliği, Futbol Zirvesi düzenliyor

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan duyuruya göre Futbol Zirvesi, 17 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'daki Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek. Akademisyenler, basın mensupları ve kulüp temsilcilerinin de katılacağı zirvede, dünya futbolunda yaşanan değişim ve dönüşüm değerlendirilecek. Organizasyon kapsamında farklı ülkelerden futbol yöneticileri bir araya gelerek futbolun geleceğine yönelik görüşlerini paylaşacak.

DÜNYA FUTBOLUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİ KATILACAK

Konuşmacılar arasında Polonya Ligi (Ekstraklasa) CEO'su Marcin Animucki, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Finans Direktörü Hugo Hamon ve EFC Strateji ve Kulüp İlişkileri Direktörü Michael Verschueren bulunuyor. Almanya Ligi (Bundesliga) Medya Ürün Yönetimi ve İnovasyon Direktörü Dominik Scholler, İspanya Ligi (LaLiga) Görsel-İşitsel Yayınlar Direktörü R. D. Gonzalez ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) CEO'su Lukas Brud da organizasyonda konuşmacı olarak yer alacak.

BAŞARI İÇİN ORTAK HAREKET

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, organizasyona ilişkin yayımlanan mesajında ortak akıl ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türk futbolunun gelişimi, uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşması ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi adına ortak akıl ve iş birliğini son derece önemsiyoruz. Türk futbolunun gelişimi yalnızca saha içindeki başarılarla değil; güçlü bir yönetim anlayışı, sürdürülebilir ekonomik modeller, teknolojik yatırımlar ve tüm paydaşların ortak hareket etmesiyle mümkün olacaktır."

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