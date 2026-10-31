Kelechi Iheanacho: Bursaspor efsanesi olmak istiyorum

Bursaspor'un yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yeşil- beyazlı forma altında kısa sürede hem takıma hem de şehre uyum sağladığını belirten Iheanacho, Bursaspor'da kalıcı bir iz bırakmak istediğini söyledi. "Bursaspor gibi büyük bir kulübün efsanesi olmak, benim ve ailem için büyük bir onur olur. Umarım bunu yaşarız" diyen Nijeryalı golcü Iheanacho, transferin ardından gördüğü karşılamadan da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

BAŞLANGIÇ İNANILMAZDI

Yılıdız futbolcu, "Başlangıç inanılmazdı. Bursa mükemmel bir şehir ve beni de çok iyi karşıladılar. Burada gerçekten çok mutluyum. Sezon sonunda şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e yükselmek ve yeşil-beyazlı taraftarları mutlu etmek istiyoruz" dedi. TFF 1. Lig'in kalitesine de dikkat çeken Nijeryalı golcü, "1. Lig gerçekten iyi ve zor bir lig. İnanılmaz oyuncular oynuyor. Bu kadar iyi başlamayı ben de beklemiyordum. Sezon ilerledikçe bu performansları daha çok sergilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

REKORU KIRACAĞIMI MAÇTAN ÖNCE ÖĞRENDİM

Bursaspor formasıyla kırdığı rekorla ilgili de konuşan Iheanacho, rekoru maç öncesinde öğrendiğini belirtti. "Maçtan önce yöneticimiz benimle konuştu. Gol atarsam bu rekorun yeni sahibi olacağımı söyledi. Gerçekten büyük bir rekor. Maçta biraz baskı oldu ama sonunda başardık" şeklinde konuştu.