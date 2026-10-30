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Anasayfa Futbol Tüm zamanların en iyisi: CR7

Tüm zamanların en iyisi: CR7

Futbolun en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or'un 70'inci yılı kapsamında düzenlenen "Ballon d'Or of All Time" (BOAT) oylamasının kazananı Cristiano Ronaldo oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
Tüm zamanların en iyisi: CR7

Futbolun en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or'un 70'inci yılı kapsamında düzenlenen "Ballon d'Or of All Time" (BOAT) oylamasının kazananı Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldızın Manchester United formasıyla 2007-2008 sezonunda sergilediği performans, taraftarların oylarıyla tarihin en iyi Ballon d'Or kazanan sezonu seçildi. Ronaldo, ödülü kazanmasının ardından, sosyal medya hesabından, "Futbol taraftarlara aittir. Tüm dünyadaki tüm taraftarlara teşekkürler, Tüm Zamanların Ballon d'Or'u aynı zamanda sizindir" paylaşımını yaptı.

Ronaldo, 2007-2008 sezonunda Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 42 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.

1000 GOLE 15 KALDI!

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr sahasında Al Kholood'u 5-3 yendi. Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı. Ronaldo kariyerinde 985 gole ulaştı. CR7'nin 1000 gol hedefine ulaşmasına 15 gol kaldı.

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