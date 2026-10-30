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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Kulüpler Birliği Vakfı Futbol Zirvesi düzenliyor

Kulüpler Birliği Vakfı Futbol Zirvesi düzenliyor

Kulüpler Birliği Vakfı, Türk futbolunun gelişimi için 17 Kasım Salı günü Futbol Zirvesi düzenleyeceğini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 18:00
Kulüpler Birliği Vakfı Futbol Zirvesi düzenliyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan imzasıyla yapılan açıklamada, Türk futbolunun gelişmesi, uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşması ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi adına ortak akıl ve işbirliğinin son derece önemsendiği belirtildi.

Zirvenin İstanbul'da akademisyenler, basın mensupları ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla düzenleneceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Dünya futbolunda yaşanan değişim ve dönüşümün hız kazandığı bir dönemde, futbolun geleceğini şekillendiren gelişmeleri yakından takip etmek, uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak ve Türk futbolunun geleceğine yönelik ortak bir vizyon oluşturmak büyük önem taşıyor. Zirvemizde futbol yönetimi, ekonomik sürdürülebilirlik ve yayıncılık teknolojileri başta olmak üzere, futbolun bugününü ve yarınını doğrudan ilgilendiren önemli başlıkları ele alacağız."

Farklı ülkelerden temsilcilerin zirvede bir araya gelmesinin hedeflendiği vurgulanarak, "İnanıyoruz ki Türk futbolunun gelişimi yalnızca saha içindeki başarılarla değil; güçlü bir yönetim anlayışı, sürdürülebilir ekonomik modeller, teknolojik yatırımlar ve tüm paydaşların ortak hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Futbol Zirvesi'ni de bu hedef doğrultusunda önemli bir buluşma ve geleceğe yönelik somut adımların konuşulacağı değerli bir fırsat olarak görüyoruz. Türk futbolunun bugününü değerlendirmek ve yarınını birlikte inşa etmek üzere gerçekleştireceğimiz bu organizasyonda, futbol dünyasının tüm paydaşlarını aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız." denildi.

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