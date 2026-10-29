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Anasayfa Futbol UEFA'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı!

UEFA'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı!

UEFA, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramını kutlayan bir paylaşımda bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 20:56 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 21:01
UEFA'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı!

UEFA , sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramını kutlayan bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun! Zengin bir futbol geleneğine sahip bir ülke olan Türkiye'nin tutkulu taraftarları ve gurur verici tarihi, Avrupa sahnesinde unutulmaz anların yaşanmasına katkıda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

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