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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Jose Mourinho'dan Arda Güler için flaş karar! El Clasico zaferi sonrası...

Jose Mourinho'dan Arda Güler için flaş karar! El Clasico zaferi sonrası...

Real Madrid'in El Clasico'da Barcelona'yı deplasmanda devirdiği mücadelede gösterdiği performans ile maça damga vuran isimlerden biri olan Arda Güler hakkında Jose Mourinho'nun aldığı kararı İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 14:48
Jose Mourinho'dan Arda Güler için flaş karar! El Clasico zaferi sonrası...

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico mücadelesinde Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken milli futbolcumuz Arda Güler de performansıyla maça damga vuran isimlerden biri olmuştu. Arda'nın özellikle Real Madrid'in 87'inci dakikada Mbappe ile bulduğu galibiyet golünde atağın gelişiminde yer alan isimlerden olması sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Geçmiş maçlarda Arda Güler ilk çıkarılan isimlerden biri olurken El Clasico'da ise 90+4. dakikaya sahada kalarak Real Madrid'in derbi galibiyetinde önemli rol oynadı. Marca'nın haberine göre, Arda Güler'in El Clasico'daki performansıyla Jose Mourinho'nun "dokunulmazlar" kulübüne girebileceğini gösterdiği vurgulandı. Portekizli teknik adamın maç henüz Real Madrid lehine çözülmemişken Valverde, Bellingham, Mbappé'yi çıkarmayı aklına bile getirmediği oyuncular olarak haberde belirtildi.

Arda Güler'in El Clasico öncesindeki maçlarda, özellikle de dengede giden mücadelelerde oyundan çıkan ilk isimlerden olmasının tartışma konusu olduğuna haberde değinilirken Arda'nın bu sezon Real Madrid'de Mbappe'den hemen sonra ofansif etkisi en yüksek ikinci oyuncu olduğu da belirtildi. Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 12 maçta 3 gol ve 5 asist yaparak takım arkadaşları Bellingham, Diomande ve Espi'yi geride bıraktı.

Haberde son olarak Arda Güler'in Real Madrid'deki takım içi hiyerarşide adım adım ilerlemeye devam ettiği ve bu aşamada Mourinho projesinin temel taşlarından biri haline geldiği vurgulandı. Bunun son kanıtının da Real Madrid için her şeyi değiştirebilecek Clásico golünün aksiyonunu başlatması olduğu yazıldı.

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