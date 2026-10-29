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Anasayfa Futbol Cristiano Ronaldo'dan Al Khalood'a karşı hat-trick!

Cristiano Ronaldo'dan Al Khalood'a karşı hat-trick!

Suudi Pro Lig'in 12. haftasında Al Nassr, sahasında Al Kholood'u 5-3 mağlup etti. Crisatiano Ronaldo, hat-trick yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 01:10 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 01:43
Cristiano Ronaldo'dan Al Khalood'a karşı hat-trick!

Suudi Pro Lig'in 12. haftasında Al Nassr, sahasında Al Kholood'u 5-3 mağlup etti. Al-Awwal Park'ta oynanan mücadelede Cristiano Ronaldo, ikinci yarıda attığı üç golle hat-trick yaparken Joao Felix de dört asistle karşılaşmaya damga vurdu.

İLK YARIYA 4 GOL SIĞDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Al Kholood, 16. dakikada Domingues'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Al Nassr, 24. dakikada Angelo ile eşitliği sağladı.

Sadio Mane'nin 38. dakikada kaydettiği golle öne geçen Al Nassr'a konuk ekipten yanıt gecikmedi. Essomba, 45+2. dakikada skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

RONALDO'DAN İKİNCİ YARIDA HAT-TRICK

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Portekizli yıldız, 66, 72 ve 81. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve takımını 5-2'lik üstünlüğe taşıdı.

Al Kholood'da Domingues, 90+4. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ancak bu gol maçın sonucunu değiştirmedi. Al Nassr, sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada dört gol pası veren Joao Felix de performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

AL NASSR PUANINI 28'E YÜKSELTTİ

Bu galibiyetle puanını 28'e çıkaran Al Nassr, ligdeki çıkışını sürdürdü. Al Kholood ise 12 puanda kaldı.

Al Nassr, gelecek hafta Al Hazem deplasmanına çıkacak. Al Kholood ise sahasında Al Khaleej'i konuk edecek.

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